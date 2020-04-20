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Ноги в два раза толще: поклонники Джессики Альбы уличили её в обмане

20.04.2020 20:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ноги в два раза толще: поклонники Джессики Альбы уличили её в обмане

После рождения третьего ребёнка актриса Джессика Альба совсем забросила свою кинокарьеру. Однако многие до сих пор помнят её и считают одной из самых красивых женщин мира.

Такому количеству поклонников Альба была обязана также своей фигурой, ведь стройная и изящная знаменитость буквально притягивала к себе  восхищённые взгляды. Даже двое детей не смогли испортить её фигуру. Однако после рождения третьего ребёнка Джессика всё же поправилась. Долгое время она не могла вернуться к своим прежним формам.

Однако целеустремленность Альбы сделала своё дело. Уже через полгода после рождения малыша актриса стала усиленно тренироваться. Недавно она выложила в соцсетях серию видео и фото, где она в коротком топе и спортивных леггинсах. Эти снимки с идеальными бёдрами, стройными ногами и тонкой талией привели в восторг поклонников звезды. Её фигура стала только лучше.

Однако уже через две недели папарацци поймали звезду на прогулке. Оказалось, что на самом деле она не такая стройная, как на фото. Ноги звезды выглядели в два раза толще, чем на фото 2 недельной давности. 

Поклонники пришли к выводу, что скорее всего знаменитость корректирует свою фигуру на снимках и видео.

Фото: Legion-media

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После рождения третьего ребёнка актриса Джессика Альба совсем забросила свою кинокарьеру. Однако многие до сих пор помнят её и считают одной из самых красивых...
 
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