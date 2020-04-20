«Абсолютная подлость». Венедиктов – о переносе дня окончания Второй мировой

За это изменение уже проголосовали Госдума и Совет Федерации. Законопроект осталось подписать президенту Владимиру Путину. Авторы документа ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР, который объявил 3 сентября праздником Победы над Японией и Днем всенародного торжества.





Между тем 3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане 2004 года, когда в том числе из-за непрофессиональных действий властей погибли 333 человека, большинство из которых составляли дети.





Эха Москвы Алексей Венедиктов. – День окончания Второй мировой войны и день победы над Японией – это 2-е сентября. 2-го сентября была подписана капитуляция японской армией, Японией как государством на борту крейсера «Миссури». В том числе подписывал акт капитуляции представитель советского командования. Поэтому 3-е сентября ни о чем. И отмечать там нечего. Этот день – день памяти, а не день победы. ― Для меня 3-е сентября – это день памяти жертв терроризма и день памяти Беслана. Поэтому я это отмечать не буду. Тем более что 3-го сентября ничего не случилось, – сказал главредАлексей Венедиктов. – День окончания Второй мировой войны и день победы над Японией – это 2-е сентября. 2-го сентября была подписана капитуляция японской армией, Японией как государством на борту крейсера «Миссури». В том числе подписывал акт капитуляции представитель советского командования. Поэтому 3-е сентября ни о чем. И отмечать там нечего. Этот день – день памяти, а не день победы.









― Зачем надо было со 2-го переносить на 3-е?





― Чтобы перекрыть день Беслана. Для меня это очевидно. Абсолютная подлость и паскудство.





…Это сделано специально. Потому что никаких других объяснений, кроме дурацкого, что в 45-м году указ Президиума Верховного Совета. Но у нас и 7-е ноября было указом Президиума Верховного Совета. Никто не помешал вам отменить 7-е ноября. Другого нет. Война закончилась 2-го сентября. Можно перенести и день полета Гагарина в космос с 12-го апреля на 13-е апреля, потому что 13-го апреля газеты вышли с этим. Почему не перенести?