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«Абсолютная подлость». Венедиктов – о переносе дня окончания Второй мировой
Источник материала: Партизан
Главред «Эха Москвы» прокомментировал решение российских властей о переносе дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября.
За это изменение уже проголосовали Госдума и Совет Федерации. Законопроект осталось подписать президенту Владимиру Путину. Авторы документа ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР, который объявил 3 сентября праздником Победы над Японией и Днем всенародного торжества.
Между тем 3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане 2004 года, когда в том числе из-за непрофессиональных действий властей погибли 333 человека, большинство из которых составляли дети.
― Для меня 3-е сентября – это день памяти жертв терроризма и день памяти Беслана. Поэтому я это отмечать не буду. Тем более что 3-го сентября ничего не случилось, – сказал главред
― Зачем надо было со 2-го переносить на 3-е?
― Чтобы перекрыть день Беслана. Для меня это очевидно. Абсолютная подлость и паскудство.
…Это сделано специально. Потому что никаких других объяснений, кроме дурацкого, что в 45-м году указ Президиума Верховного Совета. Но у нас и 7-е ноября было указом Президиума Верховного Совета. Никто не помешал вам отменить 7-е ноября. Другого нет. Война закончилась 2-го сентября. Можно перенести и день полета Гагарина в космос с 12-го апреля на 13-е апреля, потому что 13-го апреля газеты вышли с этим. Почему не перенести?
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Главред «Эха Москвы» прокомментировал решение российских властей о переносе дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября.
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