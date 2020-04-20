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Открывают музеи, зоопарки и рынки. В странах мира постепенно снимают ограничения, связанные с карантином
Источник материала: СТВ
Новости мира. Мир выходит из карантина. Во многих странах постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Германии открылись музеи, ботанические сады и зоопарки, а также магазины площадью до 800 квадратных метров. Начали работать книжные и веломагазины.
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Открывают музеи, зоопарки и рынки. В странах мира постепенно снимают ограничения, связанные с карантином
Новости мира. Мир выходит из карантина. Во многих странах постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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