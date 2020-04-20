|
Financial Times посоветовала послушать группу «Стары Ольса»
Источник материала: Партизан
Белорусская группа попала в топ-10 от американской газеты.
Газета Financial Times (перевод -
Среди прочего автор текста Ханна Непилова советует послушать записи трансляций прошедшего 21 марта 2020 года Европейского дня старинной музыки, который традиционно отмечается в день рождения Иоганна Себастьяна Баха.
По ее словам, самый очевидный выбор – Стивен Девайн с 48 прелюдиями и фугами Баха на клавесине, которые он исполняет в Национальном центре старинной музыки в британском Йорке.
«Для чего-то немного другого есть белорусская группа «Стары Ольса», исполняющая средневековую музыку времен Великого Kняжества Литовского», – добавляет Ханна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская группа попала в топ-10 от американской газеты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)