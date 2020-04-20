Financial Times посоветовала послушать группу «Стары Ольса»

belmir.by ) опубликовала сегодня материал под названием «Топ-10 классических концертов для прослушивания онлайн на этой неделе». Газета Financial Times (перевод -) опубликовала сегодня материал под названием «Топ-10 классических концертов для прослушивания онлайн на этой неделе».





Среди прочего автор текста Ханна Непилова советует послушать записи трансляций прошедшего 21 марта 2020 года Европейского дня старинной музыки, который традиционно отмечается в день рождения Иоганна Себастьяна Баха.





По ее словам, самый очевидный выбор – Стивен Девайн с 48 прелюдиями и фугами Баха на клавесине, которые он исполняет в Национальном центре старинной музыки в британском Йорке.





«Для чего-то немного другого есть белорусская группа «Стары Ольса», исполняющая средневековую музыку времен Великого Kняжества Литовского», – добавляет Ханна.