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Почти 20 человек убиты. Стали известны новые подробности стрельбы в Канаде
Источник материала: СТВ
Новости Канады. В Канаде выясняют обстоятельства
51-летний мужчина в форме полицейского открыл стрельбу по людям в городе Портапик в ночь на 19 апреля, а затем и в других населенных пунктах в радиусе 50 километров. В результате происшествия погибли около 20 человек. Спустя 12 часов преследования правоохранители перехватили преступника. Завязалась перестрелка. Подозреваемого ликвидировали, несколько стражей порядка были убиты.
По данным правоохранителей, злоумышленник не имел отношения к полиции. Инцидент с терроризмом не связывают.
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Новости Канады. В Канаде выясняют обстоятельства стрельбы в провинции Новая Шотландия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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