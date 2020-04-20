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Завод «Аквадив» запустил производство средств для дезинфекции рук
Источник материала: ОНТ
Позаботиться о безопасности и гигиене помогают и крупные предприятия по производству алкогольной продукции. Так, завод «Аквадив» перепрофилировал одну из своих линий и запустил производство дезинфицирующих средств для рук.
На предприятии недалеко от Молодечно производится и разливается алкогольная продукция, а также минеральная вода из собственной скважины. Всего здесь действует пять высокотехнологичных линий розлива. Одну из них модернизировали, а другую перепрофилировали и дооснастили для выпуска востребованного сейчас антисептика. Рецептуру разрабатывали совместно со специалистами нескольких ведомств. В основе средства под названием «А-75» этиловый спирт собственного производства и дополнительные ингредиенты. Жидкость разливают в пол-литровые ёмкости. За сутки могут выпускать 20 тысяч штук, то есть 10 тысяч литров дезинфицирующего средства. Спрос на такую продукцию высок и в стране, и за рубежом.
За свою полуторавековую историю завод пережил разные времена, потому оперативно адаптировал производство к нынешней ситуации. Тем более что на предприятии полного цикла производят все необходимые ингредиенты. Ещё один вклад в борьбу с распространением инфекции – финансовый! «Аквадив» передал средства центральной районной больнице Молодечно. 30 тысяч рублей были направлены на приобретение защитных костюмов для медицинских работников и приборы для определения концентрации кислорода в крови.
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Позаботиться о безопасности и гигиене помогают и крупные предприятия по производству алкогольной продукции. Так, завод «Аквадив» перепрофилировал одну из своих...
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