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Завод «Аквадив» запустил производство средств для дезинфекции рук

20.04.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завод «Аквадив» запустил производство средств для дезинфекции рук

Позаботиться о безопасности и гигиене помогают и крупные предприятия по производству алкогольной продукции. Так, завод «Аквадив» перепрофилировал одну из своих линий и запустил производство дезинфицирующих средств для рук.

На предприятии недалеко от Молодечно производится и разливается алкогольная продукция, а также минеральная вода из собственной скважины. Всего здесь действует пять высокотехнологичных линий розлива. Одну из них модернизировали, а другую перепрофилировали и дооснастили для выпуска востребованного сейчас антисептика. Рецептуру разрабатывали совместно со специалистами нескольких ведомств. В основе средства под названием «А-75» этиловый спирт собственного производства и дополнительные ингредиенты. Жидкость разливают в пол-литровые ёмкости. За сутки могут выпускать 20 тысяч штук, то есть 10 тысяч литров дезинфицирующего средства. Спрос на такую продукцию высок и в стране, и за рубежом. 

Василина Карпович, заместитель генерального директора по качеству завода «Аквадив»: «За основу рецептурного состава мы взяли рекомендации ВОЗ. Основные ингредиенты – спирт этиловый, пищевой, ректификованный, потом идёт глицерин, перекись водорода и вода. Данное средство нам помогали разрабатывать и Госстандарт, и Минздрав. Внутрь употреблять данное средство – запрещено, только для рук и перчаток». 

Анжелика Быкова, ведущий технолог завода «Аквадив»: «Нам удалось в кратчайшие сроки получить лицензию. Нам оказали помощь, пошли навстречу, все документы были сделаны оперативно, то есть мы работаем с лицензией, со всеми документами, техническими условиями и технологическими рецептурами. В дальнейшем мы планируем дооснастить нашу линию и увеличить выпуск данной продукции».  

За свою полуторавековую историю завод пережил разные времена, потому оперативно адаптировал производство к нынешней ситуации. Тем более что на предприятии полного цикла производят все необходимые ингредиенты. Ещё один вклад в борьбу с распространением инфекции – финансовый! «Аквадив» передал средства центральной районной больнице Молодечно. 30 тысяч рублей были направлены на приобретение защитных костюмов для медицинских работников и приборы для определения концентрации кислорода в крови.  

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Позаботиться о безопасности и гигиене помогают и крупные предприятия по производству алкогольной продукции. Так, завод «Аквадив» перепрофилировал одну из своих...
 
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