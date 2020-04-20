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На это выделяют 690 млн рублей. Восстановить 12 мостов в кратчайшие сроки планируют в Беларуси

20.04.2020 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Восстановить 12 мостов на республиканских дорогах в кратчайшие сроки – накануне такое поручение дал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это выделяют 690 млн рублей. Восстановить 12 мостов в кратчайшие сроки планируют в Беларуси

Это те искусственные сооружения по всей стране, которые по результатам комплексных обследований признаны небезопасными для эксплуатации. Треть таких мостов находится в Витебской области. Сейчас готовится проектно-сметная документация по каждому объекту. Средства уже найдены: столь значимый для страны проект кредитует Европейский банк реконструкции и развития.

Подробности у Анастасии Бут.

На это выделяют 690 млн рублей. Восстановить 12 мостов в кратчайшие сроки планируют в Беларуси

Карьер «Гралево» – второй по величине в Беларуси и единственный, где добывают доломит. Только в глубину он уходит на 70 метров. Для сравнения: это высота 20-этажного дома. Достают горную породу даже из-под воды.

Доломит широко используют в сельском хозяйстве, металлургии, дорожном строительстве. Но прежде его надо переработать. С карьера его возят на завод и днем, и ночью. В сутки 600 рейсов. И все они проходят под одним мостом.

На это выделяют 690 млн рублей. Восстановить 12 мостов в кратчайшие сроки планируют в Беларуси

Этот мост самый маленький из тех, что собираются реконструировать, но стратегически важный для всей страны. Построен в 1974 году и ни разу не ремонтировался. Обновление конструкции позволит не только сделать сооружение более безопасным.

На это выделяют 690 млн рублей. Восстановить 12 мостов в кратчайшие сроки планируют в Беларуси

Владимир Григорьев, заместитель генерального директора ОАО «Доломит»:
Проектом реконструкции этого путепровода «Витебскавтодор» предусмотрел подъем данного путепровода на один метр, что позволит ОАО «Доломит» закупать технику более высокой грузоподъемности (55 тонн) и использовать у себя на промплощадке. Затраты снижаются по дизтопливу, то есть на перевозку горной массы требуется меньше попросту денег.

Только на севере страны к реконструкции готовят четыре моста: под Витебском, в Сураже, Верхнедвинске и на рубеже Полоцкого и Россонского районов. Предварительно все их проверили и выставили диагноз: «конструктивные дефекты, влияющие на безопасную эксплуатацию».

На это выделяют 690 млн рублей. Восстановить 12 мостов в кратчайшие сроки планируют в Беларуси

Александр Рымашевский, главный инженер РУП «Витебскавтодор»:
Изготовление проектно-сметной документации происходит по-разному. Сроки ее изготовления зависят от состояния моста, его размеров, от того, как будет производиться реконструкция. И занимает это в среднем от нескольких месяцев до года.

В частности, по нашим четырем мостам… По двум искусственным сооружениям – путепровод на автомобильной дороге М-8 и мост через реку Касплю в Сураже – проектно-сметные документации изготовлены. Прошла вневедомственная государственная экспертиза. По остальным двум искусственным сооружениям планируем завершить изготовление проектно-сметной документации в июле-августе этого года.

На это выделяют 690 млн рублей. Восстановить 12 мостов в кратчайшие сроки планируют в Беларуси

Анастасия Бут, корреспондент:
Обновленные опоры, пролетные строения, хорошее дорожное полотно, новые развязки и подъезды. Некоторые мосты придется даже перестраивать. Но выглядеть в итоге они будут примерно как этот, под Витебском. Его сдали в эксплуатацию несколько лет назад.

На реконструкцию 12 мостов по всей стране и участка трассы М-3 (Минск – Витебск) выделяют без малого 690 миллионов рублей – беспрецедентная сумма кредитования Европейским банком реконструкции и развития в истории Беларуси.

На это выделяют 690 млн рублей. Восстановить 12 мостов в кратчайшие сроки планируют в Беларуси

Александр Головнев, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
В настоящее время заканчивается формирование пакета конкурсной документации. Будет объявлен международный конкурс, и мы предполагаем в начале второго полугодия приступить к работам. Конкурс, так как проводится за деньги Европейского банка, и условия это абсолютно широкий допуск всех компаний, которые обладают квалификацией, независимо от страны и регистрации.

На это выделяют 690 млн рублей. Восстановить 12 мостов в кратчайшие сроки планируют в Беларуси

Восстановить 12 мостов на республиканских дорогах в кратчайшие сроки накануне поручил глава государства. Ведь это не только международные коридоры и транспортные артерии страны, это еще и возможность обеспечить работой и зарплатой людей в сложившейся экономической обстановке.

Люди в материале: Владимир Григорьев, Александр Рымашевский, Анастасия Бут, Александр Головнев

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Восстановить 12 мостов на республиканских дорогах в кратчайшие сроки – накануне такое поручение дал Президент, сообщили в программе Новости «24...
 
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