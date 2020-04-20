В Гомельской области волонтёры доставляют пожилым людям рецепты от врачей на дом

Источник материала: ОНТ

Помощь сейчас нужна не только медикам – в ней нуждаются и люди, чьё здоровье больше всего подвержено опасности. И здесь подключились такие же небезразличные граждане. В Гомельской области волонтёры доставляют рецепты от врачей на дом.

Они разносят их пожилым людям с хроническими заболеваниями. Контактные данные и адреса предоставляют регистратуры. Затем составляется график, а город разделяют на участки, чтобы работать можно было небольшими группами. Все добровольцы экипированы масками, перчатками и антисептиками. При этом сам процесс полностью бесконтактный. Рецепты доставляют не прямо в руки, а в почтовые ящики.

Помощь волонтеров позволяет разгрузить работу медперсонала и, что важно, создать условия для самоизоляции пожилых людей. В настоящее время на доставке рецептов в регионе задействовано около двухсот добровольцев.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram