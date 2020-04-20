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Пока нет туристов. Рекордное число редких кожистых черепах появилось на свет в Таиланде

20.04.2020 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Рекордное потомство. В Таиланде на свет появились редкие кожистые черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока нет туристов. Рекордное число редких кожистых черепах появилось на свет в Таиланде

За последние два месяца из-под песка выбрались более 80 детенышей. Почти всем им удалось достичь воды и отправиться в долгое плавание. По данным местных специалистов, черепахи устроили на пляже не менее 11 гнезд – это самое большое число за последние 20 лет.

Пока нет туристов. Рекордное число редких кожистых черепах появилось на свет в Таиланде

Пресмыкающиеся предпочитают откладывать яйца на уединенных пляжах, а из-за большого наплыва туристов сделать это не всегда удается. Однако в этом году путешественников в Королевстве почти нет, и черепахи воспользовались случаем, чтобы обзавестись потомством.

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Новости Таиланда. Рекордное потомство. В Таиланде на свет появились редкие кожистые черепахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние два...
 
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