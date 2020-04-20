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В одном из баров Лиды пьяный мужчина просто так облил посетителя пивом, а после дважды ударил его в лицо (видео)
Источник материала: Lida.Info
В Лиде местный 41-летний житель в течение дня распивал спиртные напитки. Ближе к вечеру зашел в одно из местных увеселительных заведений, где, не имея на то особых причин, начал приставать к посетителю.
Сначала он плеснул незнакомцу пивом в лицо, а потом дважды ударил 36-летнего мужчину в область головы.
Сообщение о хулиганских действиях посетителя бара поступило в милицию, весь процесс был снят камерой видеонаблюдения, а дебошира задержали «по горячим следам».
Протрезвев, мужчина сообщил, что не может назвать причину, которая послужила основой его агрессивных действий. Просто перебрал.
Его противоправному поведению дана правовая оценка,
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В одном из баров Лиды пьяный мужчина просто так облил посетителя пивом, а после дважды ударил его в лицо (видео)
В Лиде местный 41-летний житель в течение дня распивал спиртные напитки. Ближе к вечеру зашел в одно из местных увеселительных заведений, где, не имея на то особых...
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