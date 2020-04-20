«Не верю». В интернете шутят над тем, как «изменились» известные люди (и не только)

Источник материала: Tut.by

В Twitter вирусится очередной флешмоб: в его рамках даже известный мемный персонаж Никита Литвинков якобы превратился в звезду сериала «Очень странные дела». Звучит смешно и абсурдно, но вообще-то это акция с серьезным феминистичным подтекстом. TUT.BY объясняет, что к чему.

В чем фишка флешмоба

Все началось с того, что некто опубликовал фотографию рэпера и блогера Хофманиты (Анны Михеевой) до и после ее изменений внешности.

Россиянка стала известной благодаря участию в российском шоу «Пацанки», где из неженственных и грубых девушек делают воспитанных и ухоженных. Однако вылетела в самом начале проекта за употребление алкоголя. После этого Анна стала делать карьеру рэп-исполнительницы и стала известной в Instagram. Во многом этому способствовало ее вызывающее и скандальное поведение. Помимо перечисленных негативных качеств, Анна весьма симпатична — этот микс и притягивает к ней подписчиков.

Посыл поста был в том, что девушка изуродовала свою природную красоту пластикой губ и татуировкой на щеке — так показалось другим пользователям. Они посчитали, что осуждать девушку за ее выбор неэтично, и выразили мнение, что каждый вправе делать со своей внешностью что угодно, даже если эта внешность, по мнению большинства, очень красивая сама по себе.

«Она, наверное, забыла спросить у вас всех, что ей делать со своей внешностью», — писали в комментариях. Впрочем, автор поста быстро прокомментировала, что всего лишь удивилась, не вкладывая в это негативный подтекст.



Фото из инстаграма Хофманиты

В итоге все, как всегда, вышло за рамки серьезной дискуссии и вылилось в ироничный флешмоб. Твиттеряне стали постить фотографии разных похожих людей и писать «не верю», пародируя автора твита о Хофманите, и подразумевать, что на снимках один и тот же человек. Хотя на самом деле это, конечно же, не так.

Вот что устроили пользователи Twitter

Самый простой способ поучаствовать во флешмобе — добавить к фото Хофманиты «до» свое фото — чтобы оно показывало этап «после». Мы собрали более забавные примеры. Например, вы можете запостить фото девушки в паре с каким-то явлением, которое удивляет. Естественно, нужно дописать «я не верю» к этой подборке.

Я не верю pic.twitter.com/TZ7cVlyrni — мужчина это бэтмен (@goEat_something) April 20, 2020

Мем получился философский: можно долго думать над быстротечностью времени и изменением мира вокруг. Поэтому быстро родились и другие варианты этой шутки.

Вечно юного красавчика Джареда Лето, чьим волосам завидуют девушки, простебали именно за это.

я не верю. pic.twitter.com/ZURs8hoS82 — Аннушка с маслом (@Meow_So) April 19, 2020

А под этим твитом пользователи шутят: «Чай сделал из него человека». Это отсылка к оригинальному видеомему, из-за которого Никита Литвинков (слева) стал известен на просторах русскоязычного интернета. Справа — звезда сериала «Очень странные дела» Джо Кири. Пока это один из самых популярных постов в рамках флешмоба.

Кто-то шутит над тем, что некоторые звезды вообще не меняются, даже через много лет. Странно, что для такой вариации шутки выбрали актера Сашу Петрова, а не кого-нибудь из One Direction…

Еще вариант — запостить свое фото и представить ситуацию так, будто ты стал знаменитостью. Джонни Деппом, например.

я не верю pic.twitter.com/tGSwsbpHof — похоть и чревоугодие (@night_elfe) April 20, 2020

Под раздачу попал даже президент России Владимир Путин.

Я не верю pic.twitter.com/1wbFHHptdD — пососи мой шьямалан (@Axax_Anatoly) April 20, 2020