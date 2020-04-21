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Куриленко восхитила поклонников пикантной фотосессией в костюме без белья

21.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Куриленко восхитила поклонников пикантной фотосессией в костюме без белья

40-летняя Ольга Куриленко удивила поклонников достаточно смелой фотосессией костюме с экстремальным вырезом без белья. Актриса создала безупречный праздничный образ чёрного цвета.



Знаменитость надела сияющий чёрный костюм, который состоит из жакета и прямых брюк. Глубокое декольте пиджака, судя по всему, предполагало наличие топа. Однако Ольга решила и вовсе отказаться от него.


Свой образ Куриленко дополнила эффектными босоножками и серебряными украшениями. Также Куриленко красиво уложила тёмные волосы и сделала  достаточно яркий мейк.

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40-летняя Ольга Куриленко удивила поклонников достаточно смелой фотосессией костюме с экстремальным вырезом без белья. Актриса создала безупречный праздничный...
 
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