Куриленко восхитила поклонников пикантной фотосессией в костюме без белья

Источник материала: ОНТ

40-летняя Ольга Куриленко удивила поклонников достаточно смелой фотосессией костюме с экстремальным вырезом без белья. Актриса создала безупречный праздничный образ чёрного цвета.







Знаменитость надела сияющий чёрный костюм, который состоит из жакета и прямых брюк. Глубокое декольте пиджака, судя по всему, предполагало наличие топа. Однако Ольга решила и вовсе отказаться от него.





Свой образ Куриленко дополнила эффектными босоножками и серебряными украшениями. Также Куриленко красиво уложила тёмные волосы и сделала достаточно яркий мейк.

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