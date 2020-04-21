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Топ-6 вещей, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе этим летом
Источник материала: ОНТ
Пока весь мир затаился и у вас уйма свободного времени, самое время подготовиться к лету. Почему бы не отправиться на онлайн-шопинг на просторах Сети. Наш список самых модных вещей этим летом поможет вам определиться с трудным выбором.
С первого взгляда данная вещь довольно простая. Однако не стоит сомневаться в её пользе. Такой топ отлично подойдёт для носки с высокими джинсами и кроссовками классического дизайна.
2. Босоножки с длинным ремнём
Чем длиннее будут повязки на ваших босоножках, тем проще будет при помощи них подвязать брючины. А ведь это настоящий писк сезона — блогеры во всём мире демонстрировали и демонстрируют этот тренд.
3. Джинсовая юбка
Джинсовая юбка миди является самым универсальным решением для ежедневного образа. Однако не стоит зацикливаться только на этой длине. Подойдёт и мини, и даже макси. А если такую юбку надеть с блузкой, то в таком виде можно спокойно идти в офис. Дополнив образ худи и кроссовками, можно спокойно отправиться на свидание.
4. Блестящий плащ
Эта вещь понадобится вам летом, если погода перестанет радовать теплом. Виниловый и лакированный блеск перешёл к нам из прошлого сезона. Судя по всему, он не собирается сдавать свои позиции.
5. Брюки палаццо
Этот тренд будет главным в 2020 году. Именно поэтому данные брюки должны быть у каждой модницы. К слову, их модно подвязывать, надев вышеупомянутые босоножки с длинными ремешками. Также их можно сочетать с джемпером или топом для создания более расслабленного летнего образа.
6. Однотонный яркий костюм
В этом сезоне просто необходимо приобрести однотонный яркий костюм. Найти подходящий вариант не составит труда. Ведь данный тренд разошёлся по всем брендам – от масс-маркета до люкса.
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Пока весь мир затаился и у вас уйма свободного времени, самое время подготовиться к лету. Почему бы не отправиться на онлайн-шопинг на просторах Сети. Наш список...
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