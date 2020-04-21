ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Топ-6 вещей, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе этим летом

21.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Топ-6 вещей, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе этим летом

Пока весь мир затаился и у вас уйма свободного времени, самое время подготовиться к лету. Почему бы не отправиться на онлайн-шопинг на просторах Сети. Наш список самых модных вещей этим летом поможет вам определиться с трудным выбором.  

С первого взгляда данная вещь довольно простая. Однако не стоит сомневаться в её пользе. Такой топ отлично подойдёт для носки с высокими джинсами и кроссовками классического дизайна.

2. Босоножки с длинным ремнём

Чем длиннее будут повязки на ваших босоножках, тем проще будет при помощи них подвязать брючины. А ведь это настоящий писк сезона — блогеры во всём мире демонстрировали и демонстрируют этот тренд.


3. Джинсовая юбка

Джинсовая юбка миди является самым универсальным решением для ежедневного образа. Однако не стоит зацикливаться только на этой длине. Подойдёт и мини, и даже макси. А если такую юбку надеть с блузкой, то в таком виде можно спокойно идти в офис. Дополнив образ худи и кроссовками, можно спокойно отправиться на свидание.   

4. Блестящий плащ

Эта вещь понадобится вам летом, если погода перестанет радовать теплом. Виниловый и лакированный блеск перешёл к нам из прошлого сезона. Судя по всему, он не собирается сдавать свои позиции.


5. Брюки палаццо

Этот тренд будет главным в 2020 году. Именно поэтому данные брюки должны быть у каждой модницы. К слову, их модно подвязывать, надев вышеупомянутые босоножки с длинными ремешками. Также их можно сочетать с джемпером или топом для создания более расслабленного летнего образа.


6. Однотонный яркий костюм

В этом сезоне просто необходимо приобрести однотонный яркий костюм. Найти подходящий вариант не составит труда. Ведь данный тренд разошёлся по всем брендам – от масс-маркета до люкса. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока весь мир затаился и у вас уйма свободного времени, самое время подготовиться к лету. Почему бы не отправиться на онлайн-шопинг на просторах Сети. Наш список...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не верю». В интернете шутят над тем, как «изменились» известные люди (и не только)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика