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Оршанский льнокомбинат полностью переориентировался на выпуск защитных масок

21.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО "Оршанский льнокомбинат" в условиях пандемии Covid-19 полностью переориентировалось на выпуск защитных масок, сообщает газета "Витьбичи".

По информации издания, за день комбинат отшивает более 13 тыс. штук данной продукции, работа ведется в двухсменном режиме и без выходных дней, в процессе задействованы все швеи предприятия, а также работники, имеющие навыки швейных профессий, пишет interfax.by

"Наше предприятие полностью перешло на выпуск защитных масок", – приводятся в публикации слова заместителя генерального директора льнокомбината Сергея Сидина.

"Сегодня мы выпускаем маски нескольких видов", - продолжил он. "Из медиаспана выпускаем одноразовые маски. Также мы наладили выпуск защитных масок из нестерильной хлопчатобумажной марли", - сообщил руководитель. "К слову, сырье для этих изделий стали производить на своем же предприятии. Его выпуск пришлось освоить в кратчайшие сроки. Теперь будем обеспечивать марлей не только свои потребности, но и запросы других предприятий, которые занимаются выпуском защитных масок. Сегодня в день производим порядка 10 тысяч погонных метров марлевой ткани", - рассказал Сидин.


Отшивают на льнокомбинате и маски из льняной ткани – эти изделия дополнительно комплектуются защитным барьером на основе льняного и хлопчатобумажного волокна, отметил замгендиректора. Также освоен выпуск сувенирных масок со специальными изображениями, которые должны понравиться детям и молодежи, добавил он.

По словам Сидина, так как объем выпускаемой продукции постоянно увеличивается, льнокомбинат приглашает на работу швей, в том числе и пенсионного возраста.
 
 
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ОАО "Оршанский льнокомбинат" в условиях пандемии Covid-19 полностью переориентировалось на выпуск защитных масок, сообщает газета "Витьбичи".
 
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