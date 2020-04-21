Оршанский льнокомбинат полностью переориентировался на выпуск защитных масок

interfax.by По информации издания, за день комбинат отшивает более 13 тыс. штук данной продукции, работа ведется в двухсменном режиме и без выходных дней, в процессе задействованы все швеи предприятия, а также работники, имеющие навыки швейных профессий, пишет





"Наше предприятие полностью перешло на выпуск защитных масок", – приводятся в публикации слова заместителя генерального директора льнокомбината Сергея Сидина.





"Сегодня мы выпускаем маски нескольких видов", - продолжил он. "Из медиаспана выпускаем одноразовые маски. Также мы наладили выпуск защитных масок из нестерильной хлопчатобумажной марли", - сообщил руководитель. "К слову, сырье для этих изделий стали производить на своем же предприятии. Его выпуск пришлось освоить в кратчайшие сроки. Теперь будем обеспечивать марлей не только свои потребности, но и запросы других предприятий, которые занимаются выпуском защитных масок. Сегодня в день производим порядка 10 тысяч погонных метров марлевой ткани", - рассказал Сидин.









Отшивают на льнокомбинате и маски из льняной ткани – эти изделия дополнительно комплектуются защитным барьером на основе льняного и хлопчатобумажного волокна, отметил замгендиректора. Также освоен выпуск сувенирных масок со специальными изображениями, которые должны понравиться детям и молодежи, добавил он.





По словам Сидина, так как объем выпускаемой продукции постоянно увеличивается, льнокомбинат приглашает на работу швей, в том числе и пенсионного возраста.



