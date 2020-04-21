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Музей Белорусского Полесья подготовил выставку "Дорога к Победе"

21.04.2020 08:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске Музей Белорусского Полесья презентовал выставку, посвященную 75-летию Великой Победы, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник музея Александр Оржеховский.

Музей Белорусского Полесья подготовил выставку "Дорога к Победе"

Выставка, которая развернулась на втором этаже музея, получила название "Дорога к Победе". На ней демонстрируется около 200 экспонатов. Стены превратились в фотогалерею партизанской славы: на снимках изображены бойцы и командиры, боевые действия партизан и их быт. "Пинск является родиной партизанского движения. Именно у стен нашего города первым встретил врага и дал отпор партизанский отряд Комарова под командованием Василия Коржа. В галерее мы показываем, как отряд численностью в 60 человек вырос до восьмитысячного Пинского партизанского соединения", - отметил Александр Оржеховский.

Внизу под фото располагаются витрины, где постарались разместить наиболее ценные и интересные экспонаты. Представлены документы, личные вещи и награды защитников, в том числе почетных граждан Пинска. Многие предметы передали в дар родственники участников войны. В экспозиции можно увидеть изготовленные в военное время брошюры, сувениры.

Под стекло помещены фронтовые письма. "Они пропитаны любовью и нежностью к своей семье, верой в победу. Понятно, что солдаты старались не писать всей правды, берегли родных. Люди верили в счастливую послевоенную жизнь и мечтали о ней", - рассказал старший научный сотрудник музея.

 
 
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  В Пинске Музей Белорусского Полесья презентовал выставку, посвященную 75-летию Великой Победы, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник музея...
 
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