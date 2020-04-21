СМИ сообщили о критическом состоянии Ким Чен Ына после операции

Ким пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда – отца-основателя КНДР Ким Ир Сена, что породило массу слухов и предположений. Хотя за четыре дня до этого его видели на заседании правительства, сообщает CNN.





24.tv Поскольку в Северной Корее жестко контролируется информация о лидеры страны и его семье, выяснить что-либо через СМИ или чиновников невозможно, пишет





Последний раз Ким появлялся в северокорейских государственных СМИ 11 апреля, когда КНДР провела учения истребительно-штурмовой авиации. 15 апреля – самый важный праздник для Северной Кореи, наступил и прошел без какого-либо официального упоминания о Ким Чен Ыне.





Эксперты не могут однозначно оценить подобный жест. Когда северокорейские лидеры не появлялись на таких важных для страны торжествах в прошлом, это предвещало серьезные события. Но не всегда.









Отсутствие Ким Чен Ира на параде, посвященном 60-летию Северной Кореи в 2008 году, сопровождалось слухами о его нездоровье. Позже выяснилось, что у него случился инсульт, после которого он так и не смог восстановиться вплоть до смерти в 2011 году.





Ким Чен Ын исчез из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году, что также вызвало предположения о его нездоровье. Он вернулся с тростью, а через несколько дней южнокорейская разведка сообщила, что ему удалили кисту с лодыжки.





«Здесь легко ошибиться», – сказал Джон Делури, профессор международных отношений в Университете Йонсей в Сеуле.



