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СМИ сообщили о критическом состоянии Ким Чен Ына после операции

21.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США отслеживают разведданные о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции.

СМИ сообщили о критическом состоянии Ким Чен Ына после операции
ФОТО : https://mir24.tv/ / Игорь Медведев
Ким пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда – отца-основателя КНДР Ким Ир Сена, что породило массу слухов и предположений. Хотя за четыре дня до этого его видели на заседании правительства, сообщает CNN.

Поскольку в Северной Корее жестко контролируется информация о лидеры страны и его семье, выяснить что-либо через СМИ или чиновников невозможно, пишет 24.tv

 Последний раз Ким появлялся в северокорейских государственных СМИ 11 апреля, когда КНДР провела учения истребительно-штурмовой авиации. 15 апреля – самый важный праздник для Северной Кореи, наступил и прошел без какого-либо официального упоминания о Ким Чен Ыне.

Эксперты не могут однозначно оценить подобный жест. Когда северокорейские лидеры не появлялись на таких важных для страны торжествах в прошлом, это предвещало серьезные события. Но не всегда.


Отсутствие Ким Чен Ира на параде, посвященном 60-летию Северной Кореи в 2008 году, сопровождалось слухами о его нездоровье. Позже выяснилось, что у него случился инсульт, после которого он так и не смог восстановиться вплоть до смерти в 2011 году.

Ким Чен Ын исчез из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году, что также вызвало предположения о его нездоровье. Он вернулся с тростью, а через несколько дней южнокорейская разведка сообщила, что ему удалили кисту с лодыжки.

«Здесь легко ошибиться», – сказал Джон Делури, профессор международных отношений в Университете Йонсей в Сеуле.
 
 
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США отслеживают разведданные о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции.
 
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