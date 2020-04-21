Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению









По состоянию на 8:56 июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,38. Июньские фьючерсы на Brent торгуются по цене $25,30 за баррель.





20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.





РБК . Как заявил РБК аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, обвал нефти WTI связан в том числе с тем, что страны — участницы сделки ОПЕК+ пока не сократили добычу. Саудовская Аравия продолжает добывать больше 12 млн барр./сутки. Кроме того, Эр-Рияд отправил большие объемы нефти в США, и это в комплексе вызвало падение цен на добываемую в Техасе марку, передает





Президент США Дональд Трамп заявил о планах полностью заполнить национальные резервы страны, направив в хранилища до 75 млн баррелей. Вашингтон также рассмотрит возможность приостановки закупок нефти у Эр-Рияда, добавил он.





Мосбиржа после «беспрецедентного обвала цен» решила 21 апреля приостановить торги майским фьючерсом нефти WTI, чтобы избежать дополнительных негативных последствий.