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Николай Козлов удерживает лидерство в онлайн-голосовании
Источник материала: Партизан
Лидер ОГП Николай Козлов продолжает удерживать лидерство в онлайн-голосовании на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции.
Источник фото: Facebook
Об этом передает пресс-служба ОГП.
Сообщается, что по состоянию на 20 аперля в голосовании приняли участие 2000 человек.
«На этом этапе побеждает председатель ОГП Николай Козлов, набравший 36,05% голосов. На втором месте Юрий Губаревич, председатель движения "За Свободу" - 33,7%, и сопредседатель БХД Ольга Ковалкова с 30,25%. Поздравляем Николая с победой на этом этапе!» - говорится в сообщении.
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Лидер ОГП Николай Козлов продолжает удерживать лидерство в онлайн-голосовании на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции.
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