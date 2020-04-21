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Николай Козлов удерживает лидерство в онлайн-голосовании

21.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер ОГП Николай Козлов продолжает удерживать лидерство в онлайн-голосовании на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции.


Источник фото: Facebook
 
Об этом передает пресс-служба ОГП.
Сообщается, что по состоянию на 20 аперля в голосовании приняли участие 2000 человек.
«На этом этапе побеждает председатель ОГП Николай Козлов, набравший 36,05% голосов. На втором месте Юрий Губаревич, председатель движения "За Свободу" - 33,7%, и сопредседатель БХД Ольга Ковалкова с 30,25%. Поздравляем Николая с победой на этом этапе!» - говорится в сообщении.
 
 
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Лидер ОГП Николай Козлов продолжает удерживать лидерство в онлайн-голосовании на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции.
 
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