Николай Козлов удерживает лидерство в онлайн-голосовании

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Об этом передает пресс-служба ОГП.

Сообщается, что по состоянию на 20 аперля в голосовании приняли участие 2000 человек.

«На этом этапе побеждает председатель ОГП Николай Козлов, набравший 36,05% голосов. На втором месте Юрий Губаревич, председатель движения "За Свободу" - 33,7%, и сопредседатель БХД Ольга Ковалкова с 30,25%. Поздравляем Николая с победой на этом этапе!» - говорится в сообщении.



