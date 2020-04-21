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Более 10 тыс. новых квартир построили в Беларуси в I квартале 2020 года

21.04.2020 08:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 10 тыс. новых квартир построили в Беларуси в I квартале 2020 года

956 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Беларуси в первом квартале. По данным Национального статистического комитета это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Построено более десяти тысяч новых квартир. Около трети из них - для тех, кто состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ещё одна треть от общего метража возведена в сельских населённых пунктах. Более 150 тыс. кв. м - для многодетных семей. В целом, благодаря президентскому указу у белорусов стало еще больше возможностей решить квартирный вопрос. На прошлой неделе подписан Указ об ипотеке. По сравнению с обычным займом она предусматривает более длительный срок выплаты и невысокие процентные ставки.

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956 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Беларуси в первом квартале. По данным Национального статистического комитета это почти на 10% больше, чем за аналогичный...
 
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