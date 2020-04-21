Оршанский льнокомбинат ищет швей для пошива масок. Зарплата - хорошая

Источник материала: Tut.by

Оршанский льнокомбинат полностью перешел на выпуск защитных масок: за день их производят здесь более 13 тысяч. Маски шьют в две смены и без выходных. Задействованы все швеи комбината и другие работники с навыками швейных профессий. Но людей все равно не хватает, и льнокомбинат приглашает новых сотрудников, сообщают «Витьбичи».



Иллюстративный снимок. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Мы выпускаем маски нескольких видов, — рассказывает заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината Сергей Сидин. — Из медиаспана — одноразовые. И многоразовые — из нестерильной хлопчатобумажной марли. Сырье для этих изделий производим на своем же предприятии. Его выпуск освоили в кратчайшие сроки. В день производим около 10 тысяч погонных метров марлевой ткани. Теперь сможем обеспечивать ею и свои потребности, и запросы других предприятий, которые шьют маски.

Шьют на комбинате и маски из льняной ткани. У них есть защитный барьер на основе льняного и хлопчатобумажного волокна. Начали выпускать и сувенирные маски с изображениями, которые понравятся детям и молодежи.

— Объем выпускаемой продукции постоянно увеличивается, и льнокомбинат приглашает на работу швей, в том числе и пенсионного возраста. Возможно также обучение пошиву защитных масок, — говорит Сергей Сидин.

Зарплата — до 900 рублей в месяц: с учетом выплат стимулирующего характера и двойной оплаты в выходные дни. Иногородним предоставляется общежитие.

Более подробная информация — по телефонам: 8 0216 53- 05−77 — отдел кадров льнокомбината, 8 0216 54 -90−21 — управление по труду райисполкома.

Ранее о наборе новых работников для пошива масок объявила витебская фабрика «Знамя индустриализации». Предприятие может дать работу 45 иногородним (столько свободных мест в общежитии предприятия) или же трудоустроить около 100 человек, не нуждающихся в жилье.