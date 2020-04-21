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Оршанский льнокомбинат ищет швей для пошива масок. Зарплата - хорошая
Источник материала: Tut.by
Оршанский льнокомбинат полностью перешел на выпуск защитных масок: за день их производят здесь более 13 тысяч. Маски шьют в две смены и без выходных. Задействованы все швеи комбината и другие работники с навыками швейных профессий. Но людей все равно не хватает, и льнокомбинат приглашает новых сотрудников,
— Мы выпускаем маски нескольких видов, — рассказывает заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината Сергей Сидин. — Из медиаспана — одноразовые. И многоразовые — из нестерильной хлопчатобумажной марли. Сырье для этих изделий производим на своем же предприятии. Его выпуск освоили в кратчайшие сроки. В день производим около 10 тысяч погонных метров марлевой ткани. Теперь сможем обеспечивать ею и свои потребности, и запросы других предприятий, которые шьют маски.
Шьют на комбинате и маски из льняной ткани. У них есть защитный барьер на основе льняного и хлопчатобумажного волокна. Начали выпускать и сувенирные маски с изображениями, которые понравятся детям и молодежи.
— Объем выпускаемой продукции постоянно увеличивается, и льнокомбинат приглашает на работу швей, в том числе и пенсионного возраста. Возможно также обучение пошиву защитных масок, — говорит Сергей Сидин.
Зарплата — до 900 рублей в месяц: с учетом выплат стимулирующего характера и двойной оплаты в выходные дни. Иногородним предоставляется общежитие.
Ранее о наборе новых работников для пошива масок
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Оршанский льнокомбинат полностью перешел на выпуск защитных масок: за день их производят здесь более 13 тысяч. Маски шьют в две смены и без выходных. Задействованы...
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