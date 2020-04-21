Кто здесь власть? Президент Мексики признал, что наркокартели раздают еду населению













Как сообщает газета "Универсаль", это признал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.





"Пользуясь случаем, хочу сказать тем, кто находится в организациях, занимающихся незаконной деятельностью, что я видел, как вы распределяли продуктовые наборы. Это не помогает", - сказал глава государства.





Он призвал участников преступных сообществ прекратить насилие о задуматься о страданиях, которые они причиняют жертвам и их близким.





В раздаче еды населению в штатах Гуанахуато, Колима, Мичоакан, Наярит, Сакатекас, Тамаулипас и Халиско участвовали наркокартели "Новое поколение Халиско" и "Гольфо".