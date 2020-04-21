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Кто здесь власть? Президент Мексики признал, что наркокартели раздают еду населению

21.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Орудующие в Мексике организованные преступные сообщества занимаются раздачей продовольствия малоимущему населению в ряде регионов страны.




Как сообщает газета "Универсаль", это признал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Пользуясь случаем, хочу сказать тем, кто находится в организациях, занимающихся незаконной деятельностью, что я видел, как вы распределяли продуктовые наборы. Это не помогает", - сказал глава государства.

Он призвал участников преступных сообществ прекратить насилие о задуматься о страданиях, которые они причиняют жертвам и их близким.

В раздаче еды населению в штатах Гуанахуато, Колима, Мичоакан, Наярит, Сакатекас, Тамаулипас и Халиско участвовали наркокартели "Новое поколение Халиско" и "Гольфо".
 
 
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Орудующие в Мексике организованные преступные сообщества занимаются раздачей продовольствия малоимущему населению в ряде регионов страны.
 
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