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Новые модели троллейбусов с автономным ходом появятся в Минске

21.04.2020 10:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Троллейбусный парк столицы ждет обновление. Уже к концу апреля на минские маршруты выйдут около 70 моделей с автономным ходом.

Эти машины не нуждаются в контакте с проводами. Автономный ход – 15 км. Впервые в Беларуси такие пустили по улицам в Гродно еще в 2017-м. В Минске первые образцы появились в январе. Эти троллейбусы стали направлять по самым загруженным участкам улиц, чтобы сократить количество поломок на маршруте.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок предприятия «Столичный транспорт и связь»: «Когда они только начали поступать, подвижной состав был поставлен на тестовые испытания на действующих троллейбусных маршрутах. В последние недели мы убедились, что комплектация таким подвижным составом определенных маршрутов, позволяет нашим предприятиям совершенно без ущерба для пассажиров выполнять работы и сохранять движение».

Сейчас бесконтактными троллейбусами полностью укомплектованы 3-е и 4-е депо. Уже к следующему году планируют запустить еще 150 моделей с автономным ходом.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Троллейбусный парк столицы ждет обновление. Уже к концу апреля на минские маршруты выйдут около 70 моделей с автономным ходом. Эти машины не нуждаются в контакте с...
 
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