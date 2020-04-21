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Новые модели троллейбусов с автономным ходом появятся в Минске
Источник материала: ОНТ
Троллейбусный парк столицы ждет обновление. Уже к концу апреля на минские маршруты выйдут около 70 моделей с автономным ходом.
Эти машины не нуждаются в контакте с проводами. Автономный ход – 15 км. Впервые в Беларуси такие пустили по улицам в Гродно еще в 2017-м. В Минске первые образцы появились в январе. Эти троллейбусы стали направлять по самым загруженным участкам улиц, чтобы сократить количество поломок на маршруте.
Сейчас бесконтактными троллейбусами полностью укомплектованы 3-е и 4-е депо. Уже к следующему году планируют запустить еще 150 моделей с автономным ходом.
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Троллейбусный парк столицы ждет обновление. Уже к концу апреля на минские маршруты выйдут около 70 моделей с автономным ходом. Эти машины не нуждаются в контакте с...
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