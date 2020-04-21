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Oops! Беларусы забирают вклады в банках, но ставки по ним все равно сокращаются

21.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В марте текущего года белорусские банки резко сократили проценты по депозитам физических лиц, причем не только в валюте, но и в белорусских рублях, несмотря на отток средств с вкладов.

Так, средняя ставка по новым вкладам в иностранной валюте на срок до 1 года в марте опустилась до 0,27% с 0,33% в феврале. Аналогичная ставка по вкладам на срок свыше года упала до 0,96% с 1,11%. 

К такому обвалу мог привести избыток валютных средств в банковской системе, возникший в связи со значительным увеличением валютных депозитов предприятий.

На эту причину указывает и резкий обвал процентов по валютным депозитам юридических лиц. Средняя ставка по новым вкладам предприятий на срок до 1 года опустилась в марте до 0,79% с 1,07% в феврале. Аналогичная ставка по депозитам на срок выше года рухнула до 0,9% с 1,15%.

Однако аналогичного снижения процентов по валютным кредитам не произошло. Средняя ставка по новым кредитам предприятиям на срок до года даже выросла: до 3,88% с 3,54%. Но долгосрочные кредиты подешевели: ставка по ним снизилась до 4,46% с 4,59%.

Снизились в марте и проценты по новым вкладам населения в белорусских рублях, что выглядит довольно странно в связи со значительным изъятием средств физическими лицами из банков. В частности, средняя ставка по новым рублевым вкладам физических лиц на срок до года опустилась до 8,2% с 8,44% годовых в феврале. А средняя ставка по вкладам на срок выше года снизилась до 11,21% с 11,44%.

При этом кредиты в белорусских рублях для физических лиц подешевели. Средняя ставка по новым краткосрочным рублевым кредитам опустилась до 8,25% годовых с 8,65%, а средняя ставка по долгосрочным кредитам уменьшилась до 10,43% годовых с 10,44%.

Рублевые средства юридических лиц в марте интересовали банки больше, чем физических. Средняя ставка по новым рублевым вкладам предприятий в марте выросла до 7% с 6,51% годовых в феврале. 

Аналогичная ставка по вкладам на срок выше года поднялась до 7,37% с 6,9%. Подорожали и кредиты для предприятий. Средняя ставка по новым краткосрочным кредитам в рублях поднялась до 10,74% годовых с 10,69%, а по долгосрочным — до 10,57% с 10,32%.
 
 
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В марте текущего года белорусские банки резко сократили проценты по депозитам физических лиц, причем не только в валюте, но и в белорусских рублях, несмотря на...
 
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