Oops! Беларусы забирают вклады в банках, но ставки по ним все равно сокращаются

Так, средняя ставка по новым вкладам в иностранной валюте на срок до 1 года в марте опустилась до 0,27% с 0,33% в феврале. Аналогичная ставка по вкладам на срок свыше года упала до 0,96% с 1,11%.





К такому обвалу мог привести избыток валютных средств в банковской системе, возникший в связи со значительным увеличением валютных депозитов предприятий.





На эту причину указывает и резкий обвал процентов по валютным депозитам юридических лиц. Средняя ставка по новым вкладам предприятий на срок до 1 года опустилась в марте до 0,79% с 1,07% в феврале. Аналогичная ставка по депозитам на срок выше года рухнула до 0,9% с 1,15%.





Однако аналогичного снижения процентов по валютным кредитам не произошло. Средняя ставка по новым кредитам предприятиям на срок до года даже выросла: до 3,88% с 3,54%. Но долгосрочные кредиты подешевели: ставка по ним снизилась до 4,46% с 4,59%.





Снизились в марте и проценты по новым вкладам населения в белорусских рублях, что выглядит довольно странно в связи со значительным изъятием средств физическими лицами из банков. В частности, средняя ставка по новым рублевым вкладам физических лиц на срок до года опустилась до 8,2% с 8,44% годовых в феврале. А средняя ставка по вкладам на срок выше года снизилась до 11,21% с 11,44%.





При этом кредиты в белорусских рублях для физических лиц подешевели. Средняя ставка по новым краткосрочным рублевым кредитам опустилась до 8,25% годовых с 8,65%, а средняя ставка по долгосрочным кредитам уменьшилась до 10,43% годовых с 10,44%.





Рублевые средства юридических лиц в марте интересовали банки больше, чем физических. Средняя ставка по новым рублевым вкладам предприятий в марте выросла до 7% с 6,51% годовых в феврале.





Аналогичная ставка по вкладам на срок выше года поднялась до 7,37% с 6,9%. Подорожали и кредиты для предприятий. Средняя ставка по новым краткосрочным кредитам в рублях поднялась до 10,74% годовых с 10,69%, а по долгосрочным — до 10,57% с 10,32%.