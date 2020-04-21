Республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений!» пройдет в Гомельской области

Источник материала: Mlife

Среди водителей транспортных средств немало мотоциклистов. Те, кто всю зиму держал своих «железных коней» в гаражах сейчас вовсю гоняют по улицам, не задумываясь не только о том, что их окружают живые люди, которым они своей беспечностью могут искалечить жизнь, но даже о самих себе.Ежегодно в апреле-мае данная проблема обостряется. В связи с этим, с 24 апреля по 4 мая 2020 года на территории Гомельской области Госавтоинспекцией проводится республиканская профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта «Открой сезон без нарушений!», с целью формирования взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения и пресечению хулиганских действий со стороны мотоциклистов.Уважаемые мотоциклисты! Помните, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является строгое соблюдение Правил дорожного движения.

Мы хотим дать Вам несколько советов, подсказанных опытом лучших мотоциклистов:

‑ сев за руль, будьте спокойны, рассудительны. Рядом с Вами могут оказаться азартные, недисциплинированные водители. Никогда не поддавайтесь их влиянию, не берите с них пример. Ведите мотоцикл так, как этого требуют условия безопасности. Не позволяйте втянуть себя в бессмысленные мотогонки. Улица – не место для соревнований самодеятельных «гонщиков», которые зачастую не способны справиться с мотоциклом в простых ситуациях;

‑ никогда не считайте, что Вы достигли вершин мастерства в управлении мотоциклом. Скоростная машина и дорога могут в любой момент сыграть с Вами злую шутку;

‑ учитесь разгонять, тормозить, вести мотоцикл на поворотах с учетом дорожных и погодных условий. Учитесь пользоваться обоими тормозами, не доводя торможение до юза, старайтесь сохранить при этом равновесие. При возникновении заноса выводите из него мотоцикл поворотом руля в сторону заноса;

‑ помните о том, что Вы в меньшей степени защищены, чем водитель автомобиля, которого может уберечь от травм корпус автомобиля. Поэтому не забывайте застегнуть мотошлем. Он дан Вам не как головной убор, а как средство, которое позволяет сохранить жизнь, здоровье, снизить тяжесть телесных повреждений при дорожно-транспортных происшествиях;

‑ Злейший враг мотоциклиста – алкоголь. Не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Надеемся, эти рекомендации помогут Вам в пути!