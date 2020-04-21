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В несвижский пруд Бернардинцев запустили белого амура

21.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В несвижский пруд Бернардинцев запустили белого амура
В один из несвижских водоемов запустили около 1300 особей белого амура. Зарыбление провели в соответствии с рекомендациями Института рыбного хозяйства.

По словам начальника Несвижской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрия Гринкевича, из-за относительной мелководности пруд Бернардинцев может зарастать водной растительностью, а это снижает его рекреационное значение. Именно поэтому приняли решение зарыбить водоем белым амуром, который питается водорослями.

В несвижский пруд Бернардинцев запустили белого амура
Поедая водную растительность, рыба быстро растет и улучшает гидрологический режим места обитания. Это способствует поддержанию экологической устойчивости и рекреационной привлекательности водоема.

В несвижский пруд Бернардинцев запустили белого амура

В несвижский пруд Бернардинцев запустили белого амура
— Эти особи белого амура доращивались до двух лет.  Размеры рыбы пока невелики, но вполне позволяют ей уже сейчас уничтожать большое количество разных водорослей, — рассказывает Юрий Гринкевич. — Как показывает предыдущий опыт, со своей задачей белый амур справляется хорошо. Поскольку эта рыба используется для определенных целей —очищения водоемов, — ее отлов запрещается.

В несвижский пруд Бернардинцев запустили белого амура

Источник: mlyn.by

 


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  В один из несвижских водоемов запустили около 1300 особей белого амура. Зарыбление провели в соответствии с рекомендациями Института рыбного
 
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