В несвижский пруд Бернардинцев запустили белого амура



В один из несвижских водоемов запустили около 1300 особей белого амура. Зарыбление провели в соответствии с рекомендациями Института рыбного хозяйства.

По словам начальника Несвижской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрия Гринкевича, из-за относительной мелководности пруд Бернардинцев может зарастать водной растительностью, а это снижает его рекреационное значение. Именно поэтому приняли решение зарыбить водоем белым амуром, который питается водорослями.



Поедая водную растительность, рыба быстро растет и улучшает гидрологический режим места обитания. Это способствует поддержанию экологической устойчивости и рекреационной привлекательности водоема.







— Эти особи белого амура доращивались до двух лет. Размеры рыбы пока невелики, но вполне позволяют ей уже сейчас уничтожать большое количество разных водорослей, — рассказывает Юрий Гринкевич. — Как показывает предыдущий опыт, со своей задачей белый амур справляется хорошо. Поскольку эта рыба используется для определенных целей —очищения водоемов, — ее отлов запрещается.



