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Третий этап репетиционного тестирования продлен до 24 мая

21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Чтобы удовлетворить спрос абитуриентов на репетиционное тестирование и чтобы при этом у пунктов их проведения была возможность оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить все необходимые рекомендации, третий этап репетиционного тестирования продлен почти на месяц (по 24 мая включительно).

Третий этап репетиционного тестирования продлен до 24 мая

Таким образом, есть возможность отменить сеансы с переносом их на более поздний срок. Абитуриент об этом оперативно информируется и может выбрать удобную для него новую дату участия в РТ.

Установленные сроки ЦТ позволяют надеяться на хорошие перспективы его проведения без большого маневра. Если потребует ситуация, будут приняты необходимые дополнительные меры.

 
 
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  Чтобы удовлетворить спрос абитуриентов на репетиционное тестирование и чтобы при этом у пунктов их проведения была возможность оперативно реагировать на...
 
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