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ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!
21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В питомнике данного сельскохозяйственного предприятия выращиваются саженцы, как оказалось, не только плодовых деревьев, но и других декоративных культур.
Ровно 100 молоденьких Ив, переданных Садом Рассвет, посажены специалистами КУП "Коммунальник" Брестского городского ЖКХ".
Новые аллеи появились на ул.Набережная, 28-го Июля, в Парке 1000 - летия, а так же у водоемов в т.ч. парковой зоне "Красный двор".
КУМПП " Брестское городское ЖКХ"
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