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ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!

21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В питомнике данного сельскохозяйственного предприятия выращиваются саженцы, как оказалось, не только плодовых деревьев, но и других декоративных культур.

ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!

ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!

Ровно 100 молоденьких Ив, переданных Садом Рассвет, посажены специалистами КУП "Коммунальник" Брестского городского ЖКХ".

ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!
 ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!

Новые аллеи появились на ул.Набережная, 28-го Июля, в Парке 1000 - летия, а так же у водоемов в т.ч. парковой зоне "Красный двор".

ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!

КУМПП " Брестское городское ЖКХ"

ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!

ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту! ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту! ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту! ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту! ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!
ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту! ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту! ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту! ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту! ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!

ОАО "Агро - Сад Рассвет" сделал подарок Бресту!
 
 
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