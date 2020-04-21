Источник материала: Виртуальный Брест

В питомнике данного сельскохозяйственного предприятия выращиваются саженцы, как оказалось, не только плодовых деревьев, но и других декоративных культур.









Ровно 100 молоденьких Ив, переданных Садом Рассвет, посажены специалистами КУП "Коммунальник" Брестского городского ЖКХ".







Новые аллеи появились на ул.Набережная, 28-го Июля, в Парке 1000 - летия, а так же у водоемов в т.ч. парковой зоне "Красный двор".





КУМПП " Брестское городское ЖКХ"