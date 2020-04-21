В Ветковском районе Volkswagen врезался в дерево и сгорел: погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в аварии, которая произошла в ночь на 21 апреля в Ветковском районе, сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Passat двигался по трассе Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное в сторону деревни Светиловичи. На 45-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево и загорелся.

В результате ДТП водитель и ехавший на переднем сиденье пассажир погибли на месте происшествия.