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В Ветковском районе Volkswagen врезался в дерево и сгорел: погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли в аварии, которая произошла в ночь на 21 апреля в Ветковском районе,
Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Passat двигался по трассе Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное в сторону деревни Светиловичи. На 45-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево и загорелся.
В результате ДТП водитель и ехавший на переднем сиденье пассажир погибли на месте происшествия.
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Авария произошла в ночь на 21 апреля на трассе Р30.
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