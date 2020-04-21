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Третий этап репетиционного тестирования в Беларуси продлили почти на месяц

21.04.2020 10:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Третий этап репетиционного тестирования в Беларуси продлили почти на месяц

Третий этап репетиционного тестирования в Беларуси продлен до 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В Минобразования добавили, что благодаря этому появилась возможность отменить сеансы и перенести их на более поздний срок. Абитуриентам оперативно сообщат об этом, также они смогут выбрать новые удобные для них даты для прохождения репетиционного тестирования.

Отмечается, что сроки ЦТ дают надежду на хорошие перспективы его проведения без большого маневра. В случае необходимости в Минобре пообещали принять дополнительные меры.

Добавим, что вступительная кампания стартует в Беларуси 13 июля с испытаний по белорусскому языку. Затем русский, обществоведение, математика, биология и иностранные языки – всего 11 учебных предметов. Завершит кампанию экзамен по всемирной истории новейшего времени 4 июля.

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Третий этап репетиционного тестирования в Беларуси продлен до 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. В Минобразования добавили, что...
 
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