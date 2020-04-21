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В Ветковском районе загорелось попавшее в ДТП авто – два человека погибли
Источник материала: ОНТ
В Ветковском районе (Гомельская область) в автомобильной аварии погибли два человека. Об этом
ДТП произошло 21 апреля ночью на 45-м километре дороги Р30 «Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное». Водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Авто слетело в кювет и врезалось в дерево. Машина загорелась.
Водитель и пассажир погибли на месте.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Ветковском районе (Гомельская область) в автомобильной аварии погибли два человека. Об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома. ДТП произошло 21 апреля ночью...
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