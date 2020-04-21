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В Ветковском районе загорелось попавшее в ДТП авто – два человека погибли

21.04.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ветковском районе загорелось попавшее в ДТП авто – два человека погибли

В Ветковском районе (Гомельская область) в автомобильной аварии погибли два человека. Об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 21 апреля ночью на 45-м километре дороги Р30 «Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное». Водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Авто слетело в кювет и врезалось в дерево. Машина загорелась.

Водитель и пассажир погибли на месте.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

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Теги: Гомель
 
 
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В Ветковском районе (Гомельская область) в автомобильной аварии погибли два человека. Об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома. ДТП произошло 21 апреля ночью...
 
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