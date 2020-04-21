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Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверие многочисленных выходных необычную акцию организовали могилёвские спасатели. Автопробег «101 километр безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники делали остановки в населённых пунктах и общались с местными жителями. Таким нестандартным способом спасатели решили привлечь внимание общественности к проблеме выжигания сухой растительности.
Евгений Гончаров, начальник центра безопасности жизнедеятельности Могилёвского областного МЧС:
В конце автопробега участники устроили флешмоб, выстроив из автомобилей надпись #112. А кульминацией акции стала высадка «Аллеи безопасности» в деревне Вендорож.
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Новости Беларуси. В преддверие многочисленных выходных необычную акцию организовали могилёвские спасатели. Автопробег «101 километр безопасности», сообщили в...
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