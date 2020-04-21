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Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб

21.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверие многочисленных выходных необычную акцию организовали могилёвские спасатели. Автопробег «101 километр безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб


Поддержали их автомобилисты-любители. Символичный 101 километр колонна машин проехала по деревням Могилёвского района.

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб

Участники делали остановки в населённых пунктах и общались с местными жителями. Таким нестандартным способом спасатели решили привлечь внимание общественности к проблеме выжигания сухой растительности. 

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб

Евгений Гончаров, начальник центра безопасности жизнедеятельности Могилёвского областного МЧС:
Выжигание сухой растительности – явление ежегодное и губительное для природы, экологии, а также для материальных ценностей. Горят дома, строения, а иногда стихия забирает и жизни. Могилёвское областное управление МЧС инициировали новую, креативную форму работу по предотвращению палов. 

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб


Олег Чирков, участник автопробега:
Нам, как гражданам нашей страны, не безразлична пожарная безопасность. Поэтому мы согласились поучаствовать в автопробеге и высадили деревья.

Автопробег в 101 километр. Могилёвские спасатели организовали креативный флешмоб

В конце автопробега участники устроили флешмоб, выстроив из автомобилей надпись #112. А кульминацией акции стала высадка «Аллеи безопасности» в деревне Вендорож. 

Люди в материале: Евгений Гончаров, Олег Чирков

 
 
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Новости Беларуси. В преддверие многочисленных выходных необычную акцию организовали могилёвские спасатели. Автопробег «101 километр безопасности», сообщили в...
 
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