Источник материала: Новости Дзержинска

24 апреля 2020 года в дистанционной форме пройдет установочная сессия научных обществ учащихся «Я намечаю путь к открытиям».

Для участия в мероприятии приглашаются учащиеся и педагогические работники – члены научных обществ учащихся учреждений образования Минской области.

В рамках установочной сессии пройдут два вебинара, в ходе которых ведущие расскажут: об актуальности и практической значимости исследований; как сформулировать проблему исследования, цель и задачи; обозначат главные критерии, которыми необходимо руководствоваться при выборе темы исследования; презентуют актуальные направления в исследовательской деятельности по предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Начало установочной сессии в 13.00.

Программа проведения установочной сессии:

13.00 – 14.20 - вебинар «Актуальные направления в исследовательской деятельности учащихся по предметам естественнонаучного цикла» Пролиско Татьяна Сергеевна, начальник центра поддержки инновационной образовательной практики и конкурсного движения Минского областного института развития образования.

14.30 – 15.50 - вебинар «Актуальные направления в исследовательской деятельности учащихся по предметам гуманитарного цикла» Камлюк-Ярошенко Людмила Викторовна, доцент кафедры русской литературы филологического факультета Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент.

Для участия в установочной сессии учащимся и педагогическим работникам необходимо предварительно пройти регистрацию по ссылке .

За час до начала вебинаров (в 12.00, в 13.30) на электронный адрес, указанный в регистрации, будет выслана ссылка для входа на вебинар, который Вы выбрали при регистрации. Рекомендуем войти за 10–15 минут до начала, чтобы проверить, что технически все функционирует нормально.

По организационным вопросам обращаться по телефону: 8 (017) 363 56 96 (Оксана Леонидовна Пуренок, заместитель начальника центра поддержки инновационной образовательной практики и конкурсного движения).