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«Мы стараемся для страны». Как работает швейное предприятие «Славянка», которое посещает Президент
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Бобруйске. Глава государства 21 апреля посетит предприятие «Славянка», где с недавнего времени налажено производство средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за март там изготовили 3 миллиона медицинских масок. Востребованную продукцию здесь начали отшивать еще в феврале. Тогда предприятие перепрофилировало под эти нужды несколько бригад.
Сейчас над изготовлением средств защиты трудится весь коллектив швей – а это 1 150 человек. В семи цехах за сутки изготавливают 200 тысяч масок.
Лилия Кардымон, начальник швейного цеха бобруйского швейного предприятия «Славянка»:
Елена Колесникович, швея бобруйского швейного предприятия «Славянка»:
Недавно швейная фабрика освоила ещё и пошив защитных костюмов, бахил и шапочек для медперсонала больниц и поликлиник. На изготовление востребованных в данной эпидемической ситуации товаров – масок, антисептиков, средств защиты – переориентировался целый ряд белорусских компаний.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Бобруйске. Глава государства 21 апреля посетит предприятие «Славянка», где с недавнего времени...
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