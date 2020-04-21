«Уважаемые медицинские работники Каменца, Высокого и района!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

На своём веку я уже повидала много событий. То, что происходит сейчас – для меня не новость, а вам это нужно принять, спасти людей и самим остаться в строю. К сожалению, кроме невидимого противника вам приходится сталкиваться ещё и с недоверием со стороны людей. Так было всегда, но знайте, что их очень мало.

И в это грандиозное историческое событие, свидетелями которого мы все являемся, я хочу пожелать вам крепости здоровья в каждый ваш кирпичик, ой, в каждую клеточку вашего тела, стойкости перед трудностями, благодарного отношения со стороны пациентов и любви в ваших семьях. Чтобы всё было как у меня и даже лучше!

Спасибо вам за вашу работу!»