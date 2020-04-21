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«Уважаемые медицинские работники Каменца, Высокого и района!
21.04.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
На своём веку я уже повидала много событий. То, что происходит сейчас – для меня не новость, а вам это нужно принять, спасти людей и самим остаться в строю. К сожалению, кроме невидимого противника вам приходится сталкиваться ещё и с недоверием со стороны людей. Так было всегда, но знайте, что их очень мало.
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На своём веку я уже повидала много событий. То, что происходит сейчас – для меня Сообщение «Уважаемые медицинские работники Каменца, Высокого и района! появились...
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