В каких банках сейчас самый «дешевый» доллар, а в каких - евро

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль снова начала сдавать к доллару. На последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже — 20 апреля — американская валюта укрепилась. Сегодня на торгах доллар продолжает расти. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы продажи и покупки сейчас выставляют банки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня в начале торгов доллар вырос на 0,73% — до 2,4685 рубля, а евро — на 0,7% (до 2,678 рубля). Российский рубль упал на 1,18% — до 3,2432 белорусского рубля за 100 российских рублей (данные по состоянию на 10.46).

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,52 рубля (Статусбанк и Банк БелВЭБ), а самый низкий — 2,466 рубля (Paritetbank и Белинвестбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,462 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,75 рубля (Банк БелВЭБ), а самый низкий —

Евро сдавать выгоднее всего сейчас в трех банках — Абсолютбанк, Тенобанк, Франсабанк (курс — 2,66 рубля).