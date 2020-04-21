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Лукашенко уверен, что в течение месяца мировая экономика вновь начнет работать
Источник материала: ОНТ
В течение месяца мировая экономика вернется к работе. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения во вторник, 21 апреля, бобруйского предприятия «Славянка»,
Глава государства отметил, что Европа уже начала открываться после введения ограничительных мер в связи с коронавиурсом.
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В течение месяца мировая экономика вернется к работе. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения во вторник, 21 апреля,...
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