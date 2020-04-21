Лукашенко уверен, что в течение месяца мировая экономика вновь начнет работать

Источник материала: ОНТ

В течение месяца мировая экономика вернется к работе. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения во вторник, 21 апреля, бобруйского предприятия «Славянка», сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Европа уже начала открываться после введения ограничительных мер в связи с коронавиурсом.

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