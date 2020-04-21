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Во славу общей Победы

21.04.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Каменецкий район присоединился к международной патриотической акции «Во славу общей Победы!», цель которой – сохранить память о погибших, оставшихся на полях сражений во имя будущего благополучия Родины.

Во славу общей Победы

 


Во славу общей Победы

В Беларуси акция проходит повсеместно. Суть ее в том, чтобы со всех памятных мест, где похоронены погибшие в войну воины и мирные жители, собрать символические горсти земли и передать их в одно место – крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Во славу общей Победы

 

Во славу общей Победы

С первых дней апреля в эту акцию включились и мы. На территории района – 28 воинских захоронений и братских могил, и с каждой из них во время памятных мероприятий была взята щепотка земли. Участие в этих мероприятиях принимали самые разные люди: представители власти и общественных организаций, военкомата, правоохранительных органов… Нередко к месту проведения церемонии подходили местные жители, руководители общеобразовательных школ…

По условиям акции, каждая взятая щепотка земли помещалась в особый мешочек с указанием номера паспорта захоронения, а потом ссыпалась в именную капсулу, которая специально изготавливалась для каждого района. На прошлой неделе эта капсула была передана в мемориальный комплекс «Бресткая крепость-герой», где идет сбор таких капсул со всех районов Брестчины перед отправлением их на Минск. Памятная церемония в знак этого события с участием председателя райисполкома Валентина Зайчука прошла 10 апреля у братской могилы в Каменце.

«К этому времени нами бы­ла проделана огромная подготовительная работа, – рассказывает методист по охране историко-культурного наследия Каменецкого РДК Ирина Лицук. – Нужно было подготовить историческую справку по каждому воинскому захоронению, сделать списки погибших и захороненных там людей, приложить фотографии с каждого воинского захоронения: самого памятника и церемонии забора земли. Эти документы также будут передаваться в Минск для издания фотоальбома по итогам этого проекта».

Во славу общей Победы

Торжественная церемония закладки более 100 капсул со священной землей – с каждого района Беларуси – в крипту храма-памятника Всех Святых в Минске как финал грандиозной международной ак­ции памяти должна состояться 9 мая, в 75-ую годовщину Победы.

Елена ТРИБУЛЕВА

Во славу общей Победы

Author: Редактор сайта

Во славу общей Победы

Редактор сайта

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Теги: Минск
 
 
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Каменецкий район присоединился к международной патриотической акции «Во славу общей Победы!», цель которой – сохранить Сообщение Во славу общей Победы появились...
 
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