Источник материала: Навiны Камянеччыны

Каменецкий район присоединился к международной патриотической акции «Во славу общей Победы!», цель которой – сохранить память о погибших, оставшихся на полях сражений во имя будущего благополучия Родины.











В Беларуси акция проходит повсеместно. Суть ее в том, чтобы со всех памятных мест, где похоронены погибшие в войну воины и мирные жители, собрать символические горсти земли и передать их в одно место – крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.









С первых дней апреля в эту акцию включились и мы. На территории района – 28 воинских захоронений и братских могил, и с каждой из них во время памятных мероприятий была взята щепотка земли. Участие в этих мероприятиях принимали самые разные люди: представители власти и общественных организаций, военкомата, правоохранительных органов… Нередко к месту проведения церемонии подходили местные жители, руководители общеобразовательных школ…

По условиям акции, каждая взятая щепотка земли помещалась в особый мешочек с указанием номера паспорта захоронения, а потом ссыпалась в именную капсулу, которая специально изготавливалась для каждого района. На прошлой неделе эта капсула была передана в мемориальный комплекс «Бресткая крепость-герой», где идет сбор таких капсул со всех районов Брестчины перед отправлением их на Минск. Памятная церемония в знак этого события с участием председателя райисполкома Валентина Зайчука прошла 10 апреля у братской могилы в Каменце.

«К этому времени нами бы­ла проделана огромная подготовительная работа, – рассказывает методист по охране историко-культурного наследия Каменецкого РДК Ирина Лицук. – Нужно было подготовить историческую справку по каждому воинскому захоронению, сделать списки погибших и захороненных там людей, приложить фотографии с каждого воинского захоронения: самого памятника и церемонии забора земли. Эти документы также будут передаваться в Минск для издания фотоальбома по итогам этого проекта».





Торжественная церемония закладки более 100 капсул со священной землей – с каждого района Беларуси – в крипту храма-памятника Всех Святых в Минске как финал грандиозной международной ак­ции памяти должна состояться 9 мая, в 75-ую годовщину Победы.

Елена ТРИБУЛЕВА