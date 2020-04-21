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Школьников могут аттестовать по итогам трех четвертей – Минобразования
Источник материала: ОНТ
Учеников школ, которые четвертой четверти не посещают уроки в классах, а занимаются дистанционно, могут аттестовать по итогам первых трех четвертей. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1»
Он также отметил, что в Минобразования в ближайшие пару дней примут документ, который разъяснит, как оценивать знания при очном и заочном обучении.
По словам Кадлубая, расписание уроков в школах не изменилось, при этом учебные программы и календарно-тематические планы скорректированы по каждому предмету. Он уточнил, что где-то объединили темы, а в некоторых убрали обобщение и повторение, которое предполагалось в четвертой четверти.
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Учеников школ, которые четвертой четверти не посещают уроки в классах, а занимаются дистанционно, могут аттестовать по итогам первых трех четвертей. Об этом в...
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