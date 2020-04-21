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Школьников могут аттестовать по итогам трех четвертей – Минобразования

21.04.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Школьников могут аттестовать по итогам трех четвертей – Минобразования

Учеников школ, которые четвертой четверти не посещают уроки в классах, а занимаются дистанционно, могут аттестовать по итогам первых трех четвертей. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай.

Он также отметил, что в Минобразования в ближайшие пару дней примут документ, который разъяснит, как оценивать знания при очном и заочном обучении.

По словам Кадлубая, расписание уроков в школах не изменилось, при этом учебные программы и календарно-тематические планы скорректированы по каждому предмету. Он уточнил, что где-то объединили темы, а в некоторых убрали обобщение и повторение, которое предполагалось в четвертой четверти.

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Учеников школ, которые четвертой четверти не посещают уроки в классах, а занимаются дистанционно, могут аттестовать по итогам первых трех четвертей. Об этом в...
 
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