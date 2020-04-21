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Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры хоккеиста

21.04.2020 11:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры хоккеиста

Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразмышлял о вероятности завершения карьеры хоккеиста. Во время беседы по видеоконференции с Уэйном Гретцки россиянин назвал важный критерий, который будет влиять на решение, заканчивать ли выступления.

Александр Овечкин: «У меня есть еще год контракта после этого сезона. Слава богу, я здоров и чувствую себя прекрасно. Я все еще обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я ни в коем случае не хочу быть хоккеистом в команде, который просто катается для виду и занимает чье-то место».

Овечкин в текущем сезоне принял участие в 68 играх за «Вашингтон» и набрал 67 очков (48 голов + 19 передач). Всего за карьеру в NHL Александр провел 1152 игры и забросил 706 шайб.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» закончится летом 2021 года. Александру к этому времени будет 35 лет

Легендарный канадец Уэйн Гретцки, с которым беседовал россиянин, за карьеру игроком забросил 894 шайбы и является лучшим снайпером в истории NHL.

Ранее сообщалось, что Овечкин был признан лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги по версии телезрителей.

Фото: Global Look Press

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Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразмышлял о вероятности завершения карьеры хоккеиста. Во время беседы по...
 
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