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Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры хоккеиста
Источник материала: ОНТ
Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразмышлял о вероятности завершения карьеры хоккеиста. Во время беседы по видеоконференции с Уэйном Гретцки россиянин
Овечкин в текущем сезоне принял участие в 68 играх за «Вашингтон» и набрал 67 очков (48 голов + 19 передач). Всего за карьеру в NHL Александр провел 1152 игры и забросил 706 шайб.
Действующий контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» закончится летом 2021 года. Александру к этому времени будет 35 лет
Легендарный канадец Уэйн Гретцки, с которым беседовал россиянин, за карьеру игроком забросил 894 шайбы и является лучшим снайпером в истории NHL.
Ранее
Фото: Global Look Press
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Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразмышлял о вероятности завершения карьеры хоккеиста. Во время беседы по...
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