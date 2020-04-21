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Образовательный процесс в стране будет возобновляться постепенно

21.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Образовательный процесс в стране будет возобновляться постепенно

После вынужденно затянувшихся каникул в стране возобновился учебный процесс. Эпидемическая ситуация внесла свои коррективы,  начало учебной четверти откладывалось дважды, но выпускные экзамены и вступительная кампания не за горами. Правда, эта тема вызвала широкий резонанс,  мнения родителей разделились. Оно и понятно, все мы переживаем за своих детей. Как налажен учебный процесс, каков алгоритм действий? С этим вопросом мы обратились сегодня в профильное ведомство. Учебно-тематическое планирование скорректировано, отметили в Министерстве образования. Образовательный процесс будет возобновляться постепенно. И это ключевой момент. 

Вести или не вести ребенка в школу — никакой обязаловки, особо подчеркнули журналистам. На протяжении дня в учебных заведениях предусмотрен целый ряд профилактических мероприятий. В том числе нужна ли ребенку маска  — узнавала корреспондент Анастасия Бенедисюк.

В школах начались занятия

Это 24-ая столичная школа. И с этого дня вход сюда разрешен родителям только в холл первого этажа. Здесь есть вся полезная информация о COVID-19, в нескольких метрах антисептики, можно обработать руки. Рядом рабочий стол, здесь при желании родители могут написать заявление о том, что их ребенок будет отсутствовать на занятиях. Образцы прилагаются.

Можно сделать это и дистанционно, отправив письмо на электронную почту учреждения. Что касается первого дня как в этой школе, так и в целом по стране предварительно (точные цифры будут завтра) посещаемость порядка 40 %. Цифры прогнозируемые. Кстати, на селе они оказались выше, около 70 % ребят сегодня вернулись за парты. Первый урок тематический, посвящен гигиене. 

Образовательный процесс в стране будет возобновляться постепенно

Ольга Кощеева, учитель начальных классов СШ № 24 г. Минска: «Ребята пришли, это уже как закон, они вымыли руки, продезинфицировали, мы готовимся к уроку. Перед столовой снова повторяем ритуал такой же, после столовой точно такой же. И по окончании каждого урока у нас такая процедура происходит». 

Урок первый: правила личной гигиены

Кроме того, окно на проветривании, соблюдено социальное дистанцирование. Ребята по возможности сидят по одному за партой. И даже если в классе только один ученик (мало ли), соединять «А» и «Б» не будут. Более того, за каждым классом с этого понедельника закреплен отдельный кабинет, в котором проходят все учебные занятия, будь то химия или труды. А вот уроки физкультуры по возможности перенесут на улицу.
Что касается масок, перчаток как среди учеников, так и преподавателей — никакой обязаловки. Эти кадры тому  подтверждение. 
Кстати, вот другая картина. Гомельский район. Головинская средняя школа. 

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси:  «Масочный режим как таковой (совсем недавно проводил совещание со всеми областями и городом Минском) необязателен. Никто не понуждает несовершеннолетнего присутствовать непосредственно в маске. В некоторых областях у нас во время длительных каникул педагоги изготовили маски своими силами,  могут предоставить маски при их желании».

И здесь Александр Кадлубай, замминистра образования, делает уже ремарку как многодетный отец (его старшие дочери, кстати, сегодня пошли в школу): важно не только надеть маску, но правильно и главное вовремя ее снять, разумеется, по-соседски не передавая однокласснику. Разумный подход прежде всего.

Учебные программы в школах скорректировали

Образовательный процесс в стране будет возобновляться постепенно

Расписание в школах не меняли, а вот учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету скорректировали: где-то объединили темы, где-то убрали обобщение и повторение — 4 четверть предполагает. 

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси:  «Что касается родителей, которые оставили сегодня своих детей дома, это их право. Мы говорим о том, что для нас не ново, когда ребенок остается дома по болезни либо по заявлению родителя. Он может получить задание для обучения. Кроме того, никто не запрещает связаться с классным руководителем с просьбой наладить обратную связь с педагогом, чтобы получить консультацию. Он может эту консультацию получить очно, если он боится большого скопления детей, в 6-й школьный день в субботу, может получить после занятий». 

А вот ставить ли «н» в журнале посещаемости, как оценивать знания при очном и заочном обучении. Соответствующий документ в Минобразования примут в ближайшие два дня. 

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси:  «Я не исключаю то, что родители, как они высказываются в комментариях, посчитают, что здоровье их детей  первичнее… В таком случае дети будут аттестованы по итогам тех отметок, которые они получили в трех четвертях. Это позволяют правила аттестации».

Дистанционное обучение в вузах

Дистанционного обучения не будет. Вообще и самого понятия как такового для школьного образования в Кодексе об образовании не существует, добавляют в министерстве. Можем говорить об обучении с применением информационно-коммуникационных технологий, по индивидуальному учебному плану. Таков алгоритм есть. Дистанционного  нет. А вот для университетов при желании возможно. Вот пример БГУ. 

Виктор Кочин, начальник центра информационных технологий БГУ: «Удаленная форма работы — это ни в коем случае не замена традиционному образованию. Это всего лишь дополнение и хорошее, качественное дополнение, которое расширяет горизонты. Плюс она повышает мобильность».

Преподаватели на работе, студенты дома. Правда, физикам, химикам и биологам — тем, кому необходимы лабораторные работы, занятия онлайн не подходят. Поэтому для их практики организованы просторные аудитории, небольшое количество студентов и, разумеется, дистанция между ними. 

Дмитрий Медведев, первый проректор БГУ: «С 2018 года в БГУ создан специальный образовательный портал. Это специальный сайт с множеством возможностей. На этом сайте каждый факультет имеет свою площадку. И не хочется быть банальным, но вот эта фраза «не было бы счастья, да несчастье помогло» сейчас позволило очень нарастить объем материалов, которые лежат на образовательном портале. И практически сейчас образование происходит следующим образом, что каждый преподаватель имеет свой ключ, логин к доступу на этот портал, он подключается. Студенты по расписанию подключаются, все это фиксируется на этом портале». 

Тесты, видеолекции. Все включено! Впрочем, будь то дистанционное обучение у студентов, домашнее  у школьников  — жизнь продолжается. Какой урок из всего этого вынесет каждый — зависит только от нас самих.

http://www.tvr.by

 
Теги: Минск
 
 
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После вынужденно затянувшихся каникул в стране возобновился учебный процесс. Эпидемическая ситуация внесла свои коррективы,  начало учебной четверти...
 
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