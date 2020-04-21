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25 апреля в Бресте работают «прямые телефонные линии» органов власти

21.04.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25 апреля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

25 апреля в Бресте работают «прямые телефонные линии» органов власти


25 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета Щерба Виталий Константинович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

25 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г. Бреста Тупица Владимир Константинович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

25 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Ульяницкая Алла Петровна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.

25 апреля 2020 г. с 9:00 до 12:00 "прямую телефонную линию" с жителями Бреста и Брестской области проводит заместитель генерального директора БОУП "Управление ЖКХ" Герезо Геннадий Станиславович.

"Прямая телефонная линия" будет проводиться по номеру 8-0162-27-92-50

 
Теги: Брест
 
 
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  25 апреля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 25 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00...
 
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