25 апреля в Бресте работают «прямые телефонные линии» органов власти

Источник материала: Виртуальный Брест

25 апреля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста







25 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета Щерба Виталий Константинович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.



25 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г. Бреста Тупица Владимир Константинович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.



25 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Ульяницкая Алла Петровна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.

25 апреля 2020 г. с 9:00 до 12:00 "прямую телефонную линию" с жителями Бреста и Брестской области проводит заместитель генерального директора БОУП "Управление ЖКХ" Герезо Геннадий Станиславович.

"Прямая телефонная линия" будет проводиться по номеру 8-0162-27-92-50