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Беларусь снизила экспорт калийных удобрений на 30,4 процента

21.04.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экспорт произведенных в Беларуси калийных удобрений за январь-февраль снизился более чем на 72 тыс. тонн. Это на 30,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Всего за вышеуказанный период было экспортировано 798,9 тыс. тонн продукции, говорит статистика Белстата.

Основная часть белорусских удобрений отправилась в Индию — в феврале нынешнего года туда их было поставлено на сумму 13 млн долларов. За январь-февраль сумма поставок достигла около 43 млн долларов. Удобрений на сумму почти 25 млн долларов было экспортировано в Бразилию.

Третье место по импорту белорусских калийных удобрений занимает Индонезия, куда в феврале было отгружено продукции на сумму 12,1 млн долларов, а за два месяца — на 23,8 млн долларов.

По итогам двух месяцев в списке первых десяти стран также находятся Малайзия (19,7 млн долларов), Китай (18,38 млн долларов), Марокко (17,33 млн), Норвегия (16,22 млн), Польша (16,09 млн долларов), Бангладеш (14 млн долларов), США (13,28 млн долларов).

Поставки азотных удобрений в феврале выросли по сравнению с январем на 6,5% — до 23,4 тыс. тонн. За два месяца экспорт достиг 40,37 тыс. тонн — это на 3,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

На украинский рынок было отгружено почти 18,8 тыс. тонн удобрений на сумму 11,24 млн долларов.  Экспорт в страны ЕС вырос на 22,1% — до 16,42 тыс. тонн. Большая часть продукции —11,77 тыс. тонн — отправилась во Францию. Это в 3,3 раза больше поставок за аналогичный период прошлого года.

Смешанных минеральных удобрений в феврале было экспортировано 102 тыс. тонн — это на 5,1% результатов января-февраля прошлого года. Всего за отчетный период было поставлено  183,2 тыс. тонн. Из них 118 тыс. тонн отравилось на украинский рынок, 34,7 тыс. тонн — на литовский. Еще 19,8 тыс. тонн смешанных удобрений было экспортировано в Польшу.

 
 
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Экспорт произведенных в Беларуси калийных удобрений за январь-февраль снизился более чем на 72 тыс. тонн. Это на 30,4% меньше показателей аналогичного периода...
 
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