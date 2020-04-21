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Лукашенко уверен, что экономика соседних стран заработает уже через месяц
Источник материала: Myfin
«Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», – убежден Александр Лукашенко.
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