Лукашенко уверен, что экономика соседних стран заработает уже через месяц

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Фото: president.gov.by

«Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», – убежден Александр Лукашенко.