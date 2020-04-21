В Солигорском районе горел коровник: эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что на территории МТФ «Красная Слобода» сельскохозяйственного филиала ОАО «Солигорский райагросервис» горит молочно-доильный блок. Работниками предприятия было эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.



Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждена кровля молочно-доильного блока по всей площади.



Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия– нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

