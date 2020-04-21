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В Солигорском районе горел коровник: эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.

21.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

10 апреля 2020 15:21 3849

В Солигорском районе горел коровник: эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЧС БЕЛАРУСИ.

9 апреля в 17:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в городском поселке Красная Слобода Солигорского района.

В Солигорском районе горел коровник: эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что на территории МТФ «Красная Слобода» сельскохозяйственного филиала ОАО «Солигорский райагросервис» горит молочно-доильный блок. Работниками предприятия было эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждена кровля молочно-доильного блока по всей площади.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия– нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Источник: сайт МЧС БЕЛАРУСИ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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10 апреля 2020 15:21 3849 В Солигорском районе горел коровник: эвакуировано 500...
 
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