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В Солигорском районе горел коровник: эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.
21.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 апреля 2020 15:21 3849
В Солигорском районе горел коровник: эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.
9 апреля в 17:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в городском поселке Красная Слобода Солигорского района.
Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что на территории МТФ «Красная Слобода» сельскохозяйственного филиала ОАО «Солигорский райагросервис» горит молочно-доильный блок. Работниками предприятия было эвакуировано 500 голов крупного рогатого скота.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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10 апреля 2020 15:21 3849 В Солигорском районе горел коровник: эвакуировано 500...
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