Названы сильнейшие гандбольные команды Европы: минский СКА – на 11-м месте

Источник материала: ОНТ

Популярный портал Handball Planet подготовил рейтинг сильнейших гандбольных команд Европы всех времен. Минский СКА в этом списке – на 11-м месте.

Учитывалось участие клубов в европейских турнирах, начиная с 1956 года.

Лучшей названа «Барселона», на второй строчке «Гуммерс-Бах», на третьей – «Киль». СКА – лучший среди всех клубов бывшего СССР. Очки в рейтинге начислялись за участие в полуфиналах, финалах и за победу в Лиге Чемпионов, Кубках ЕГФ и Вызова. СКА побеждал во всех этих турнирах. В рейтинге сборных, Беларусь – на 12-й позиции. Первое место – у Германии.

Кстати, гандболист СКА переходит в запорожский «Мотор». Это голкипер Иван Мороз.

Ранее контракт с сильнейшим клубом Украины заключил линейный Вячеслав Бохан. В следующем сезоне белорусское представительство в клубе достигнет четырех человек: Бохан и Мороз присоединятся к разыгрывающему Борису Пуховскому и линейному Максиму Бабичеву.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram