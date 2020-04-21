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Названы сильнейшие гандбольные команды Европы: минский СКА – на 11-м месте
Источник материала: ОНТ
Популярный портал Handball Planet подготовил рейтинг сильнейших гандбольных команд Европы всех времен. Минский СКА в этом списке – на 11-м месте.
Учитывалось участие клубов в европейских турнирах, начиная с 1956 года.
Лучшей названа «Барселона», на второй строчке «Гуммерс-Бах», на третьей – «Киль». СКА – лучший среди всех клубов бывшего СССР. Очки в рейтинге начислялись за участие в полуфиналах, финалах и за победу в Лиге Чемпионов, Кубках ЕГФ и Вызова. СКА побеждал во всех этих турнирах. В рейтинге сборных, Беларусь – на 12-й позиции. Первое место – у Германии.
Кстати, гандболист СКА переходит в запорожский «Мотор». Это голкипер Иван Мороз.
Ранее контракт с сильнейшим клубом Украины заключил линейный Вячеслав Бохан. В следующем сезоне белорусское представительство в клубе достигнет четырех человек: Бохан и Мороз присоединятся к разыгрывающему Борису Пуховскому и линейному Максиму Бабичеву.
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Популярный портал Handball Planet подготовил рейтинг сильнейших гандбольных команд Европы всех времен. Минский СКА в этом списке – на 11-м месте. Учитывалось участие...
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