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Лукашенко ответил на критику о возобновлении учебного процесса в школах
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения бобруйского предприятия «Славянка» ответил на критику о возобновлении учебного процесса в школах. Главу государства
Во время общения с работниками фабрики президенту сообщили, что между родителями идет спор: отправлять детей в школу или нет. Лукашенко отметил, что наблюдает реакцию людей, а все решения принимаются с учетом эпидситуации в стране.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения бобруйского предприятия «Славянка» ответил на критику о возобновлении учебного процесса в школах....
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