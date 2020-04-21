Лукашенко ответил на критику о возобновлении учебного процесса в школах

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения бобруйского предприятия «Славянка» ответил на критику о возобновлении учебного процесса в школах. Главу государства цитирует «Пул Первого».

Во время общения с работниками фабрики президенту сообщили, что между родителями идет спор: отправлять детей в школу или нет. Лукашенко отметил, что наблюдает реакцию людей, а все решения принимаются с учетом эпидситуации в стране.

Александр Лукашенко: «Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Оппозиционеры начали пописывать в отдельных там телеграм-каналах, желтой прессе. Вот Лукашенко там «адказнасць пераклаў»на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот президентские выборы. Да не надо впереди лошади бежать! Я же президент, пока я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват – президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против».

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