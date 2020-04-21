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Пьяный работник СТО угнал Audi, перевернулся на ней, вытащил из кювета и пытался скрыться от ГАИ

21.04.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного водителя на угнанной Audi под Барановичами, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Днем 19 апреля в милицию поступило сообщение о том, что по трассе Р4 Ляховичи — Барановичи едет разбитая Audi, водитель которой, возможно, пьян. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль на 14-м километре дороги и подали водителю сигнал об остановке. Тот требование проигнорировал и попытался скрыться, но на въезде в Барановичи был задержан.

Выяснилось, что за рулем находился 41-летний житель Ляховичей, работающий на одной из СТО. Мужчина угнал автомобиль клиента, чтобы съездить к родственникам в Минскую область. Перед обратной дорогой он выпил и на проселочной дороге не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.


— Водитель в аварии травм не получил, а автомобиль после переворота снова встал на колеса. Проезжавший мимо тракторист помог мужчине вытащить Audi из кювета, и нарушитель продолжил поездку, пока не был задержан, — рассказали в ГАИ.

Медицинское освидетельствование водителя показало, что он пьян — 2,4 промилле алкоголя. Инспекторы составили на него административные протоколы, а следователи возбудили уголовное дело за угон.

 
 
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Инспекторы составили на него административные протоколы, а следователи возбудили уголовное дело за угон.
 
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