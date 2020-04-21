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В Японии бывший работник кафе взял в заложники двух детей

21.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии задержали вооружённого мужчину, захватившего заложников в кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии бывший работник кафе взял в заложники двух детей

Инцидент произошёл на юго-западе страны. 30-летний злоумышленник находился в закрытом ресторане в течение 6 часов. В заложниках мужчины оказались две девочки в возрасте трех и шести лет. Обе они дочери владельца кафе.

В Японии бывший работник кафе взял в заложники двух детей

Нападавшим оказался бывший сотрудник заведения. Предполагается, что конфликт произошел из-за его увольнения. Обстоятельства инцидента устанавливаются. 

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Новости Японии. В Японии задержали вооружённого мужчину, захватившего заложников в кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на...
 
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