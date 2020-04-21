|
В Японии бывший работник кафе взял в заложники двух детей
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В Японии задержали вооружённого мужчину, захватившего заложников в кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл на юго-западе страны. 30-летний злоумышленник находился в закрытом ресторане в течение 6 часов. В заложниках мужчины оказались две девочки в возрасте трех и шести лет. Обе они дочери владельца кафе.
Нападавшим оказался бывший сотрудник заведения. Предполагается, что конфликт произошел из-за его увольнения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. В Японии задержали вооружённого мужчину, захватившего заложников в кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)