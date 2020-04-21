Пьяный водитель разбил 7 машин в Барановичах

Источник материала: ОНТ

В Барановичах пьяный водитель разбил семь машин. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло около 16:00 20 апреля. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем «Субару» столкнулся с двигавшимся попутно «Рено».

После этого «Субару» врезался в припаркованные на стоянке «Опель», «Форд», «Фиат» и два «Пежо». Пострадавших в результате аварии нет.

Установлено, что водитель «Субару» был пьян.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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