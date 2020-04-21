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Пьяный водитель разбил 7 машин в Барановичах
Источник материала: ОНТ
В Барановичах пьяный водитель разбил семь машин. Об этом
ДТП произошло около 16:00 20 апреля. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем «Субару» столкнулся с двигавшимся попутно «Рено».
После этого «Субару» врезался в припаркованные на стоянке «Опель», «Форд», «Фиат» и два «Пежо». Пострадавших в результате аварии нет.
Установлено, что водитель «Субару» был пьян.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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В Барановичах пьяный водитель разбил семь машин. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома. ДТП произошло около 16:00 20 апреля. По предварительным данным, 35-летний...
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