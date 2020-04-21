Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Рубль рухнул на минимум за 33 дня, доллар и евро резко подорожали. Биткойн -305.01

Курс доллара подскочил на 0,0157 BYN до 2,4663 BYN/USD. Это максимальный уровень за 11 дней. Напомним, что доллар дорожает второй день, но с начала апреля его курс обвалился на 11 копеек.

Курс евро рванул вверх на 0,0160 BYN до 2,6753 BYN/EUR. Евро подорожал до максимума за 6 дней, но с начала месяца его потери составили почти 17(!) копеек.

Курс российского рубля рухнул на 0,0381 BYN до 3,2439 BYN/100 RUB — минимума за 33 дня, но с начала апреля сотня российских рублей подешевела меньше чем на 5 копеек.

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