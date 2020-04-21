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Курсы валют и криптовалют на сегодня

21.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Рубль рухнул на минимум за 33 дня, доллар и евро резко подорожали. Биткойн -305.01

Курс доллара подскочил на 0,0157 BYN до 2,4663 BYN/USD. Это максимальный уровень за 11 дней. Напомним, что доллар дорожает второй день, но с начала апреля его курс обвалился на 11 копеек.

Курс евро рванул вверх на 0,0160 BYN до 2,6753 BYN/EUR. Евро подорожал до максимума за 6 дней, но с начала месяца его потери составили почти 17(!) копеек.

Курс российского рубля рухнул на 0,0381 BYN до 3,2439 BYN/100 RUB — минимума за 33 дня, но с начала апреля сотня российских рублей подешевела меньше чем на 5 копеек.

Bitcoin − 6891.28$ (-305.01);

Bitcоin Cash/ВСС – 219.59$ (-16.28);

Litecoin − 40.78$ (-2.15);

Еthеreum − 172.92$ (-11.15);

ZCаsh − 42.57$ (-5.62);

DigitalCash − 75.73$ (-6.19);

Monero − 55.02$ (-3.02)


 
 
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Рубль рухнул на минимум за 33 дня, доллар и евро резко подорожали. Биткойн -305.01
 
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